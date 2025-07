Terra Indígena Limão Verde é palco de projeto de turismo sustentável em MS

A Terra Indígena Limão Verde, localizada em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, foi escolhida para representar a região Centro-Oeste no projeto “Brasil, Turismo Responsável”, iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O objetivo é desenvolver, de forma participativa, um Plano de Visitação Turística que respeite os modos de vida tradicionais e promova o fortalecimento das comunidades indígenas por meio do turismo sustentável.

A ação marca a segunda etapa do projeto nacional — a primeira foi realizada na comunidade pataxó Porto do Boi, em Porto Seguro (BA). Em Mato Grosso do Sul, a proposta será construída junto ao povo Terena, a partir de oficinas, escutas e ações de qualificação, com foco na valorização cultural, geração de renda e preservação ambiental.

O lançamento do projeto em MS reuniu lideranças indígenas, representantes de órgãos públicos e instituições de ensino, reforçando o compromisso com um modelo de turismo que respeita a diversidade e promove o fortalecimento dos territórios indígenas. Participaram do encontro o cacique Ademilson, da Aldeia Limão Verde; representantes da Prefeitura de Aquidauana e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul; além da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), do Ministério dos Povos Indígenas) e da Embratur.

Além de valorizar a cultura Terena, o plano prevê ações práticas de capacitação para atividades turísticas, com suporte técnico e institucional do Ministério do Turismo. A iniciativa integra um Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2024 com a Funai, a Embratur e outros órgãos do Governo Federal, voltado à promoção de políticas públicas para o turismo sustentável em territórios indígenas.