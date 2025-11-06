Veículos de Comunicação
ENTREVISTA

Thaís Pires quebra barreiras e destaca protagonismo feminino nas oficinas mecânicas

Gerente da Premium Service fala sobre como a presença de mulheres vem transformando o setor automotivo

Fernando de Carvalho

Thaís Pires nos estúdios da Massa FM Campo Grande - Foto: Adriano Hany/Portal RCN67
Thaís Pires nos estúdios da Massa FM Campo Grande - Foto: Adriano Hany/Portal RCN67

Em entrevista ao quadro Mulher Entende de Mulher, do programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, a gerente da Oficina Premium Service, Thaís Pires, compartilhou sua experiência à frente de uma oficina mecânica e falou sobre o protagonismo feminino na mecânica automotiva, tema que ganha cada vez mais espaço na cidade.

Thaís iniciou a conversa destacando que o ambiente das oficinas ainda é majoritariamente masculino, mas vem se transformando com a presença de mulheres em diferentes funções.

“Para mim é uma extrema honra estar à frente de um segmento como esse. É um lugar masculino, mas muito acolhedor. Me sinto uma mulher honrada por ter a confiança da empresa”, afirmou.

Segundo ela, um dos principais receios das clientes ainda é a falta de confiança ao deixar o carro na oficina. Para mudar essa percepção, a Premium Service aposta na transparência e na comunicação direta.

“Sempre fazemos vídeos explicativos, tiramos fotos das peças e mostramos o que será trocado. Assim, a cliente se sente mais segura”, explicou.

Atendimento humanizado e liderado por mulheres

A gerente destacou que o diferencial da Premium Service está no atendimento personalizado e humanizado, com presença feminina em todas as etapas do serviço. “A cliente chega e é recepcionada por uma mulher. Nossa “PCista”, o agendamento, o atendimento… tudo tem participação feminina. Isso cria um ambiente mais confortável e acolhedor”, contou.

Além do cuidado no contato com o público, a oficina também oferece serviços sob medida, como buscar e entregar o veículo no trabalho da cliente. “O importante é facilitar e gerar confiança. A gente trabalha pensando na rotina de cada pessoa”, disse Thaís.

Estrutura moderna e foco na prevenção

A Premium Service está de casa nova na Avenida Eduardo Elias Zahran, 2461, quase esquina com a Avenida Três Barras. O novo espaço conta com 16 elevadores, um deles com capacidade para cinco toneladas, além de sala climatizada e área de espera ampla.

“Nosso objetivo é oferecer conforto e qualidade. O espaço está moderno e preparado para receber todos os clientes”, afirmou.

Thaís reforçou também a importância da manutenção preventiva, que evita gastos inesperados e problemas durante viagens. “O próprio veículo dá sinais. Fazer a manutenção preventiva evita dores de cabeça e imprevistos, como o carro parar no trânsito”, orientou.

Mulheres na mecânica e no volante

Com orgulho, a gerente revelou que o número de mulheres interessadas em entender de mecânica tem crescido. “A mulher tem que chegar na oficina, perguntar, entender o que será feito. É muito importante saber o básico para não ficar perdida. Hoje, na nossa equipe, já são cinco mulheres”, destacou.

Para Thaís, esse movimento é um reflexo de empoderamento. “A mulher pode estar onde quiser. E quando ela entende de carro, ela também se empodera”, completou.

O contato da Premium Service pode ser feito pelo WhatsApp (67) 99657-1686 ou pelo Instagram @oficinapremioservice.

Confira a entrevista na íntegra:

