Thiaguinho canta o Hino Nacional no GP de São Paulo e agradece trajetória iniciada em MS

O cantor Thiaguinho emocionou o público ao cantar o Hino Nacional Brasileiro antes da largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado neste domingo (9) no Autódromo de Interlagos.

O momento teve um significado especial para o artista, que relembrou a infância em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, e agradeceu o caminho percorrido até o palco internacional.

Em uma publicação nas redes sociais, Thiaguinho descreveu a emoção que sentiu ao representar o país. “Enquanto a melodia ecoava, vi um filme passar na minha cabeça… o menino de Ponta Porã, que cantava o Hino nas solenidades da escola e sonhava um dia levar sua voz pra longe, estava ali, no centro do mundo, representando o Brasil”, escreveu.

Emoção e orgulho

O artista contou que cantar o hino foi mais do que um ato musical. “A voz saiu do peito, mas quem cantava era o coração”, afirmou. Após a apresentação, Thiaguinho relatou ter se emocionado ao abraçar a família e refletido sobre a importância daquele momento.

“As lágrimas vieram — de gratidão, de vitória, de pertencimento. Cada nota era mais do que som… era história, fé e orgulho de ser brasileiro.”

Raízes sul-mato-grossenses

Nascido em Presidente Prudente (SP), Thiaguinho cresceu em Ponta Porã, onde viveu dos 1 aos 17 anos. Foi na cidade de fronteira que começou a cantar e participou das primeiras apresentações escolares — experiências que moldaram o artista que se tornaria um dos maiores nomes do pagode nacional.

Hoje, com mais de duas décadas de carreira, o cantor destaca o orgulho de representar o país e suas origens. “Foi uma honra imensa ser a voz do Brasil neste dia inesquecível. Que Deus continue me permitindo viver momentos como esse. Momentos que a gente não explica… apenas sente”, publicou.