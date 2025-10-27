Veículos de Comunicação
Tio e sobrinho são presos após casal ser assassinado dentro de casa no Jardim Colibri

Duplo homicídio teria sido motivado por desentendimentos anteriores

Fernando de Carvalho

Duplo homicídio teria sido motivado por desentendimentos anteriores - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS
Duplo homicídio teria sido motivado por desentendimentos anteriores - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante dois suspeitos — tio e sobrinho, de 27 e 17 anos — pelo assassinato de um casal dentro de uma casa na Rua Paiaguás, no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande.

As vítimas foram mortas durante a madrugada de domingo (26) com múltiplos golpes de faca, segundo a investigação.

Os corpos foram encontrados pela manhã, quando vizinhos perceberam a movimentação anormal no local e acionaram a polícia. O homem estava parcialmente apoiado sobre uma cama e a mulher caída ao lado, ambos com ferimentos no pescoço e em outras partes do corpo. Os laudos preliminares apontaram lesões compatíveis com tentativa de defesa.

Confissão e tentativa de fuga

De acordo com o depoimento dos detidos, o crime foi motivado por desavenças e uma suposta ameaça com facão ocorrida no dia anterior. Eles afirmaram ter ido à residência do casal por volta da 1h da manhã, levando duas facas.

Após o crime, fugiram para uma fazenda da região, onde teriam recebido abrigo do patrão do homem de 27 anos, que sabia do crime e mesmo assim permitiu que se escondessem no local.

O homem que deu suporte à dupla também será responsabilizado, suspeito de favorecimento pessoal.

Apreensões e perícia

Durante a operação, policiais recolheram facas, celulares, um simulacro de arma de fogo e itens com vestígios de sangue. A perícia apontou que os ferimentos sugerem a atuação de duas pessoas com armas brancas distintas.

As vítimas ainda passarão por exames periciais para confirmação oficial das identidades, já que ambas apresentavam lesões no rosto que dificultaram o reconhecimento imediato.

Moradores relataram barulhos à noite

Testemunhas disseram ter ouvido discussões e gritos durante a madrugada, mas não imaginaram que poderia se tratar de um duplo homicídio. O imóvel era conhecido, segundo moradores, por receber reuniões e festas, algumas marcadas por brigas.

Investigações continuam

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. O homem de 27 anos também deve responder por corrupção de menores.

*Com informações da Polícia Civil de MS

