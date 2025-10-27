Tio e sobrinho são presos após casal ser assassinado dentro de casa no Jardim Colibri

A Polícia Civil prendeu em flagrante dois suspeitos — tio e sobrinho, de 27 e 17 anos — pelo assassinato de um casal dentro de uma casa na Rua Paiaguás, no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande.

As vítimas foram mortas durante a madrugada de domingo (26) com múltiplos golpes de faca, segundo a investigação.

Os corpos foram encontrados pela manhã, quando vizinhos perceberam a movimentação anormal no local e acionaram a polícia. O homem estava parcialmente apoiado sobre uma cama e a mulher caída ao lado, ambos com ferimentos no pescoço e em outras partes do corpo. Os laudos preliminares apontaram lesões compatíveis com tentativa de defesa.

Confissão e tentativa de fuga

De acordo com o depoimento dos detidos, o crime foi motivado por desavenças e uma suposta ameaça com facão ocorrida no dia anterior. Eles afirmaram ter ido à residência do casal por volta da 1h da manhã, levando duas facas.

Após o crime, fugiram para uma fazenda da região, onde teriam recebido abrigo do patrão do homem de 27 anos, que sabia do crime e mesmo assim permitiu que se escondessem no local.

O homem que deu suporte à dupla também será responsabilizado, suspeito de favorecimento pessoal.

Apreensões e perícia

Durante a operação, policiais recolheram facas, celulares, um simulacro de arma de fogo e itens com vestígios de sangue. A perícia apontou que os ferimentos sugerem a atuação de duas pessoas com armas brancas distintas.

As vítimas ainda passarão por exames periciais para confirmação oficial das identidades, já que ambas apresentavam lesões no rosto que dificultaram o reconhecimento imediato.

Moradores relataram barulhos à noite

Testemunhas disseram ter ouvido discussões e gritos durante a madrugada, mas não imaginaram que poderia se tratar de um duplo homicídio. O imóvel era conhecido, segundo moradores, por receber reuniões e festas, algumas marcadas por brigas.

Investigações continuam

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. O homem de 27 anos também deve responder por corrupção de menores.

*Com informações da Polícia Civil de MS