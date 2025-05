Tiro acidental em loja de shopping deixa dois feridos em Campo Grande

Um disparo acidental dentro de uma loja de calçados no Shopping Campo Grande, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta segunda-feira (26).

O incidente ocorreu por volta do meio-dia, quando a arma de um sargento da Polícia Militar, de 38 anos, caiu enquanto ele experimentava um tênis e acabou disparando.

Segundo informações, o policial estava no caixa da loja, pronto para efetuar o pagamento, quando o armamento disparou acidentalmente. A bala atingiu a perna do próprio sargento, enquanto estilhaços acertaram de raspão a cabeça de um funcionário do estabelecimento, que desmaiou no local.

Ambas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O policial foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, enquanto o funcionário foi levado ao Hospital Unimed.

De acordo com a administração do shopping, os dois estavam conscientes após o atendimento.

Polícia e perícia no local

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da perícia estiveram no local para investigar as circunstâncias do disparo e realizar os procedimentos necessários. A loja onde ocorreu o incidente foi fechada temporariamente para o trabalho das autoridades.