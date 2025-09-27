Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRÂNSITO

TJMS derruba suspensão e multas de radares voltam a valer em Campo Grande

A medida foi concedida pelo desembargador Amaury da Silva Kuklinski

Karina Anunciato

Radares voltam a funcionar, mas pagamentos ao consórcio seguem bloqueados. (Foto: reprodução/ PMCG)
Radares voltam a funcionar, mas pagamentos ao consórcio seguem bloqueados. (Foto: reprodução/ PMCG)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) suspendeu, na sexta-feira (26), a decisão que havia anulado multas aplicadas por radares e lombadas eletrônicas em Campo Grande.

A medida foi concedida pelo desembargador Amaury da Silva Kuklinski, após recurso da prefeitura, e restabelece temporariamente a validade das autuações — desde que atendam às exigências legais, como a regularidade dos autos e a certificação técnica dos equipamentos pelo Inmetro.

Segundo o relator, a eficácia das multas de trânsito não depende da vigência do contrato administrativo com a empresa que opera os aparelhos, mas da ocorrência da infração e da formalização correta do auto, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Para ele, a falta de contrato com o Consórcio Cidade Morena não é suficiente para anular as penalidades se a legalidade estiver assegurada.

O desembargador determinou ainda que o Tribunal de Contas do Estado encaminhe documentos relacionados à execução do contrato 13/2018 da Agetran, incluindo relatórios de auditoria e cálculos de dívidas reconhecidas. O objetivo é esclarecer por que a nova licitação não foi feita em tempo hábil.

Com a decisão, os motoristas voltam a ter multas registradas pelos equipamentos de fiscalização, embora os pagamentos ao consórcio permaneçam bloqueados.

A defesa do vereador e ex-prefeito Marquinhos Trad (PDT), autor da ação popular que questiona a legalidade das multas, informou que ainda não foi intimada da decisão. Os advogados André Borges e Valdir Custódio afirmaram, no entanto, que irão recorrer, mantendo a tese de que autuações sem contrato configuram ilegalidade e lesão ao interesse público.

“Marquinhos Trad ainda não foi intimado da decisão. Respeita demais o TJMS. Mas irá recorrer, porque confia naquilo que pediu à justiça: ilegalidade séria das multas. Atuação se dá na defesa dos superiores interesses do povo local. A luta continuará, sempre”.


Assuntos

Mais notícias

Mais artigos