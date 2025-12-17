TJMS determina intervenção no Consórcio Guaicurus e aponta falhas no transporte coletivo de Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou a intervenção no contrato do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande, após identificar indícios de má prestação do serviço e inércia do poder público. A decisão, tomada nesta quinta-feira (17), ocorre no terceiro dia de greve dos motoristas de ônibus na capital.

O TJMS estabeleceu que o município, junto à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agereg), tem 30 dias para iniciar o processo, nomear um interventor e apresentar um plano de ação, sob pena de multa diária de R$ 300 mil.

A intervenção foi motivada por uma ação popular ajuizada por Lucas Gabriel de Sousa Queiroz Batista. O juiz Eduardo Lacerda Trevisan apontou falhas na execução do contrato e na ausência de medidas do município para corrigir problemas no transporte coletivo. Em decisão parcial de urgência, o magistrado ressaltou indícios suficientes de irregularidades e risco de prejuízo à população caso nenhuma medida fosse adotada.

A decisão também considerou os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo, que identificou descumprimento sistemático das obrigações contratuais, gestão financeira opaca e indícios de irregularidades graves.