Torneio de futebol de base começa neste sábado em Campo Grande

Festival de Futebol Amador Sub-11 tem início neste sábado (15), na Capital. A fase de Campo Grande começa com 15 clubes na disputa. No dia 29, os três melhores da Capital se juntam a outros nove times de todo estado para a fase final e estadual do torneiro de 2025.

A competição chega a segunda edição, após ser inclusa no calendário de competição da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) no ano passado.

Os clubes foram divididos em quatro grupos na etapa de Campo Grande: