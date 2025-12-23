Trabalhador da zona rural é o primeiro de MS a obter CNH pelas novas regras do Brasil

Nascido e criado na zona rural, o trabalhador Bruno Amorim Gonçalo, de 29 anos, tornou-se o primeiro condutor de Mato Grosso do Sul a obter a Permissão para Dirigir (PPD) por meio das novas regras da CNH do Brasil, iniciativa que simplifica o processo de habilitação e amplia o acesso ao serviço de forma digital.

A experiência integra a fase piloto conduzida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), que avança na adequação dos sistemas e na liberação gradual de agendamentos para exames teóricos e práticos em todo o Estado.

Desde a publicação da Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no Diário Oficial da União, em 9 de dezembro, o Detran-MS vem trabalhando na adaptação de seus sistemas para viabilizar todas as etapas da primeira habilitação de maneira integrada, segura e majoritariamente digital.

Mais do que um avanço tecnológico, a CNH do Brasil representa a ampliação do acesso à habilitação, especialmente para trabalhadores que vivem fora dos grandes centros urbanos. Bruno simboliza esse público: moradores da área rural que dependem da mobilidade para trabalhar, cuidar da família e manter a rotina, mas que historicamente enfrentaram dificuldades para acessar serviços públicos.

De acordo com o diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira dos Santos, a fase piloto foi conduzida de forma gradual, respeitando cada etapa do processo. Segundo ele, o objetivo foi testar o fluxo sem pular fases, permitindo identificar ajustes técnicos antes da ampliação do atendimento.

“Alguns ajustes são naturais e fazem parte da evolução do sistema, mas o acompanhamento constante foi fundamental para que essa fase fosse concluída com sucesso”, afirmou.

O diretor destacou ainda a colaboração do candidato piloto, do instrutor Celso Serafim, além do empenho das equipes da Diretoria de Habilitação (Dirhab) e da Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti), que acompanharam todas as etapas do processo.

O processo de habilitação de Bruno começou no dia 9 de dezembro, diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil. Dois dias depois, durante uma ida à cidade com a família, ele procurou a Agência do Detran no Pátio Central, onde realizou a biometria, captura de imagem, pagamento das taxas e passou pelos exames médico e psicológico.

Em razão de travas de segurança do sistema, relacionadas à carga horária mínima exigida para a liberação do exame teórico, a prova foi realizada no dia 18 de dezembro. Após a aprovação, o aplicativo liberou a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), permitindo o início das aulas práticas.