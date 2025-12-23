Trabalhador da zona rural é o primeiro de MS a obter CNH pelas novas regras do Brasil

Nascido e criado na zona rural, o trabalhador Bruno Amorim Gonçalo, de 29 anos, tornou-se o primeiro condutor de Mato Grosso do Sul a obter a Permissão para Dirigir (PPD) por meio das novas regras da CNH do Brasil, iniciativa que simplifica o processo de habilitação e amplia o acesso ao serviço de forma digital.
A experiência integra a fase piloto conduzida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), que avança na adequação dos sistemas e na liberação gradual de agendamentos para exames teóricos e práticos em todo o Estado.
Desde a publicação da Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no Diário Oficial da União, em 9 de dezembro, o Detran-MS vem trabalhando na adaptação de seus sistemas para viabilizar todas as etapas da primeira habilitação de maneira integrada, segura e majoritariamente digital.
Mais do que um avanço tecnológico, a CNH do Brasil representa a ampliação do acesso à habilitação, especialmente para trabalhadores que vivem fora dos grandes centros urbanos. Bruno simboliza esse público: moradores da área rural que dependem da mobilidade para trabalhar, cuidar da família e manter a rotina, mas que historicamente enfrentaram dificuldades para acessar serviços públicos.
De acordo com o diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira dos Santos, a fase piloto foi conduzida de forma gradual, respeitando cada etapa do processo. Segundo ele, o objetivo foi testar o fluxo sem pular fases, permitindo identificar ajustes técnicos antes da ampliação do atendimento.
“Alguns ajustes são naturais e fazem parte da evolução do sistema, mas o acompanhamento constante foi fundamental para que essa fase fosse concluída com sucesso”, afirmou.
O diretor destacou ainda a colaboração do candidato piloto, do instrutor Celso Serafim, além do empenho das equipes da Diretoria de Habilitação (Dirhab) e da Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti), que acompanharam todas as etapas do processo.
O processo de habilitação de Bruno começou no dia 9 de dezembro, diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil. Dois dias depois, durante uma ida à cidade com a família, ele procurou a Agência do Detran no Pátio Central, onde realizou a biometria, captura de imagem, pagamento das taxas e passou pelos exames médico e psicológico.
Em razão de travas de segurança do sistema, relacionadas à carga horária mínima exigida para a liberação do exame teórico, a prova foi realizada no dia 18 de dezembro. Após a aprovação, o aplicativo liberou a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), permitindo o início das aulas práticas.
Apesar de já ter experiência na condução de veículos de duas e quatro rodas, Bruno precisou contratar um instrutor para cumprir as horas-aula obrigatórias previstas nas novas regras. Atualmente, apenas instrutores vinculados a instituições credenciadas têm acesso ao sistema do Detran-MS, enquanto o órgão trabalha para ampliar esse acesso.
O instrutor Celso Serafim explicou que as autoescolas estão se adaptando ao novo modelo, com cobrança proporcional por hora-aula e aluguel do veículo para o exame prático. Segundo ele, candidatos que já dirigem antes da habilitação costumam apresentar vícios que dificultam a aprovação quando realizam poucas horas de aula, o que não foi o caso de Bruno, que conseguiu aprovação mesmo sob forte pressão emocional.
Bruno realizou os exames práticos das categorias A e B no mesmo dia, após uma noite sem dormir por conta da ansiedade. A aprovação, segundo o instrutor, teve um significado especial para a família.
“Quando contou para a mãe que tinha sido aprovado, ela chorou de emoção”, relatou.
Com a Permissão para Dirigir em mãos, Bruno celebrou a conquista e destacou o impacto direto da habilitação em sua rotina no campo.
“Essa conquista representa independência: poder resolver as coisas da fazenda, fazer compras e ter mais tranquilidade no dia a dia”, afirmou.
O Detran-MS segue trabalhando na adequação completa dos sistemas para que todas as etapas da CNH do Brasil ocorram sem a necessidade de procedimentos manuais ou sobrecarga no atendimento presencial. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), até 23 de dezembro de 2025, Mato Grosso do Sul registrou 21,3 mil requerimentos pelo aplicativo CNH do Brasil, sendo 79,2% para a categoria AB, 17,7% para a categoria B e 3% para a categoria A. Do total, 735 candidatos já passaram por atendimento presencial e seguem para as próximas etapas do processo.