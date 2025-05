Trabalhos científicos serão recebidos até 15 de maio para a Semana de Enfermagem do HRMS

A Semana de Enfermagem do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) será realizada entre os dias 21 e 23 de maio de 2025. Neste ano, o evento tem como tema central “A segurança do paciente: o papel crucial da Enfermagem”. A programação contará com palestras, minicursos, apresentações culturais e exposição de trabalhos científicos.

Organizado anualmente, o evento busca reforçar a importância da Enfermagem no cuidado direto ao paciente e na construção de uma cultura de segurança no Sistema Único de Saúde (SUS).

Trabalhos científicos podem ser enviados até 15 de maio

Embora as inscrições gerais ainda não tenham sido abertas, o prazo para submissão de trabalhos científicos já começou. Os resumos devem ser enviados até 15 de maio, para o e-mail: [email protected].

Os trabalhos devem conter entre 250 e 500 palavras e seguir um dos dois modelos: tradicional (introdução, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais) ou relato de experiência (introdução, objetivos, descrição crítica da experiência e conclusões).

Devem ser indicados até oito autores por resumo, com o nome do apresentador em negrito. A apresentação oral dos trabalhos está prevista para o dia 21 de maio, no período da tarde.

Estudos de diferentes formatos serão aceitos

Segundo a organização, serão aceitos trabalhos de diversas naturezas, como revisões, estudos transversais e de coorte, relatos de caso, ensaios clínicos e estudos experimentais. Os autores dos trabalhos aprovados serão informados por e-mail sobre os detalhes da apresentação, como horário e modelo de template.

Fortalecimento das redes de cuidado e valorização da Enfermagem

De acordo com a coordenadora do evento, Juliana Leite Liberalli, a Semana da Enfermagem é uma oportunidade de troca de experiências e promoção de conhecimento. “Quando compartilhamos vivências, conseguimos pensar em caminhos mais seguros para cuidar de quem mais precisa”, afirmou.