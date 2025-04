Tradicional bolo de Santo Antônio na Capital terá 3 mil alianças

Com a chegada das festividades em honra a Santo Antônio – padroeiro de Campo Grande, a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio deu início à venda dos convites para o tradicional bolo do padroeiro de Campo Grande.

A expectativa da paróquia para este ano é produzir 17 mil bolos servidos em potes individuais — prática adotada desde a pandemia.

Mantendo viva uma das tradições mais esperadas pelos fiéis, três mil desses bolos conterão pequenas alianças escondidas no recheio. Duas delas, são pares de alianças de ouro, o que deve aumentar ainda mais o entusiasmo entre os devotos que acreditam na fama do Santo casamenteiro.

Os convites para retirar os bolos já estão disponíveis por R$ 15,00. Eles podem ser adquiridos com paroquianos, na secretaria da Catedral ou após as missas. A venda e a distribuição do bolo de Santo Antônio movimentam a comunidade todos os anos e fazem parte da programação oficial da festa do padroeiro.

Santo dos casamentos e milagres

Santo Antônio de Pádua (1.195 – 1.231) é reverenciado não apenas por sua fama de casamenteiro, mas também por sua trajetória de fé e milagres.

Durante suas pregações, relatos de curas de doentes e pessoas com deficiência se tornaram comuns. Considerado o padroeiro dos pobres e das causas perdidas, tornou-se uma das figuras mais populares da fé católica.

Serviço

A secretaria paroquial funciona nos seguintes horários:

segundas-feiras – das 13h30 às 17h30

– das 13h30 às 17h30 terça a sexta – das 7h30 às 17h30

– das 7h30 às 17h30 sábados – das 7h30 às 11h

A entrega dos potes será feita exclusivamente no dia 13 de junho – data em que se celebra Santo Antônio -, das 6h30 às 13h, diretamente na Catedral, localizada na Travessa Lydia Baís, no Centro da capital.