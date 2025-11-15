Traficante e cunhado são presos em flagrante no Rancho Alegre II

Na última sexta-feira (14), traficante e cunhado foram presos em flagrante com sete quilos de droga e uma pistola no bairro Loteamento Rancho Alegre II, em Campo Grande.

Homem de 24 anos, investigado por tráfico de drogas, foi preso com 7,162 kg de cocaína. Durante mandado de busca e apreensão, o homem apontou o local onde mantinha a droga armazenada. No interior da residência, uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, com numeração raspada e 11 munições foram encontradas.