Início Campo Grande

POLÍCIA

Traficante e cunhado são presos em flagrante no Rancho Alegre II

Ação foi realizada como parte da Operação Nárke V

Arthur Ayres

7,162 kg de cocaína e uma pistola com munições foram apreendidas - Foto: Divulgação/ Polícia Civil MS
7,162 kg de cocaína e uma pistola com munições foram apreendidas - Foto: Divulgação/ Polícia Civil MS

Na última sexta-feira (14), traficante e cunhado foram presos em flagrante com sete quilos de droga e uma pistola no bairro Loteamento Rancho Alegre II, em Campo Grande.

Homem de 24 anos, investigado por tráfico de drogas, foi preso com 7,162 kg de cocaína. Durante mandado de busca e apreensão, o homem apontou o local onde mantinha a droga armazenada. No interior da residência, uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, com numeração raspada e 11 munições foram encontradas.

O cunhado de 21 anos, foi apontado como dono da pistola localizada no imóvel e foi preso em flagrante pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo.

A Operação Nárke V é realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), e representa prejuízo estimado de R$ 2.264.000,00 ao crime.

