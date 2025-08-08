Traficante é preso ao esconder cocaína em cano de esgoto no Lageado

Um homem de 20 anos foi preso na tarde de quinta-feira (7) no bairro Parque do Lageado, região sul da Capital, acusado de tráfico de drogas. Ele foi flagrado retirando uma sacola de um cano de esgoto com porções de cocaína e maconha.

A abordagem ocorreu por volta das 16h30, durante diligência para cumprimento de mandados de prisão contra suspeitos de roubos. No local, os policiais apreenderam 69 pinos de cocaína, sete porções de maconha embaladas em plástico tipo zip lock e R$ 55 em dinheiro.

Um motorista que havia parado para comprar drogas também foi abordado. Ele declarou ser usuário e cliente frequente do suspeito, sendo autuado por porte de drogas para consumo pessoal.

O acusado foi levado para a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf), onde foi indiciado por tráfico. A polícia solicitou à Justiça a prisão preventiva, argumentando que a medida é necessária para interromper a venda de entorpecentes na região.

Local onde entorpecentes eram escondidos – Vídeo: Divulgação/Polícia Civil de MS

*Com informações da Polícia Civil de MS