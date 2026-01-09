Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Trânsito é liberado após recomposição do asfalto na Avenida Rachid Neder

Trecho havia sido danificado por enxurrada durante temporal registrado no início da semana

Arthur Ayres

Avenida Rachid Neder tem tráfego liberado após recomposição do asfalto danificado pela chuva - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Avenida Rachid Neder tem tráfego liberado após recomposição do asfalto danificado pela chuva - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A Prefeitura de Campo Grande concluiu nesta sexta-feira (9) a recomposição do pavimento na Avenida Rachid Neder e liberou totalmente o trânsito no trecho entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa. A via havia sido danificada pela força da enxurrada durante o temporal registrado na última terça-feira (6).

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), cerca de 60 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para restaurar o trecho afetado.

De acordo com a Sisep, os trabalhos começaram logo após a chuva, com a limpeza da pista e a retirada das placas de asfalto que se soltaram devido à força da água.

Antes da aplicação da nova capa asfáltica, as equipes realizaram um serviço de manutenção em toda a extensão da avenida, que resultou no fechamento de 260 buracos ao longo da via. A restauração completa do trecho exigiu a aplicação de aproximadamente 60 toneladas de massa asfáltica.

A prefeita Adriane Lopes acompanhou a execução dos serviços e afirmou que a prefeitura mantém um cronograma de monitoramento e recuperação de vias em diferentes regiões da cidade.

“As equipes seguem trabalhando e trazendo a recuperação do pavimento para liberar para a população transitar livremente por essas ruas, que sofreram danos pelas chuvas”, disse.

Com a conclusão da obra e a retirada da sinalização de interdição, o fluxo de veículos na região foi normalizado. As equipes da Sisep seguem em campo para atender outras demandas decorrentes dos danos causados pelo período de chuvas na Capital.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

