Trânsito é liberado após recomposição do asfalto na Avenida Rachid Neder

A Prefeitura de Campo Grande concluiu nesta sexta-feira (9) a recomposição do pavimento na Avenida Rachid Neder e liberou totalmente o trânsito no trecho entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa. A via havia sido danificada pela força da enxurrada durante o temporal registrado na última terça-feira (6).

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), cerca de 60 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para restaurar o trecho afetado.

De acordo com a Sisep, os trabalhos começaram logo após a chuva, com a limpeza da pista e a retirada das placas de asfalto que se soltaram devido à força da água.

Antes da aplicação da nova capa asfáltica, as equipes realizaram um serviço de manutenção em toda a extensão da avenida, que resultou no fechamento de 260 buracos ao longo da via. A restauração completa do trecho exigiu a aplicação de aproximadamente 60 toneladas de massa asfáltica.

A prefeita Adriane Lopes acompanhou a execução dos serviços e afirmou que a prefeitura mantém um cronograma de monitoramento e recuperação de vias em diferentes regiões da cidade.

“As equipes seguem trabalhando e trazendo a recuperação do pavimento para liberar para a população transitar livremente por essas ruas, que sofreram danos pelas chuvas”, disse.

Com a conclusão da obra e a retirada da sinalização de interdição, o fluxo de veículos na região foi normalizado. As equipes da Sisep seguem em campo para atender outras demandas decorrentes dos danos causados pelo período de chuvas na Capital.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande