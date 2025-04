Trânsito é liberado na Av. Filinto Müller após quase um mês de interdição por obra no entorno do Lago do Amor

Após quase um mês de interdição, o tráfego de veículos foi liberado nesta sexta-feira (11) em trecho da Avenida Filinto Müller, em Campo Grande, nas proximidades do Lago do Amor.

A pista foi bloqueada no sentido que liga a Avenida Manoel da Costa Lima à Avenida Senador Antônio Mendes Canale por conta de danos provocados por um temporal no último dia 18 de março.

A liberação ocorre com o avanço da obra de recuperação da área danificada, que agora entra na fase final. Segundo a prefeitura, o bloqueio foi necessário devido à presença de máquinas pesadas e caminhões no local durante os primeiros dias dos reparos.

Com a conclusão das etapas mais pesadas da intervenção, as equipes iniciaram na sexta-feira (11) a reconstrução da calçada, do meio-fio e do guarda-corpo. A previsão é de que o serviço seja concluído na próxima semana.

O trecho atingido pelo temporal fica próximo ao vertedouro do Lago do Amor, onde parte do aterro cedeu. A força da água também danificou a tubulação do extravasor. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciaram os reparos no dia seguinte ao deslizamento, com transporte de materiais e recomposição do solo.

Obra de 2023

Em janeiro de 2023, a mesma região já havia registrado desmoronamento semelhante, quando 150 metros de aterro foram levados por uma enxurrada. Na ocasião, a estrutura de contenção precisou ser refeita com trilhos, concreto e mais de 7 mil metros cúbicos de terra. A área também recebeu grama para evitar novos deslizamentos. Segundo a prefeitura, essa estrutura resistiu à chuva do mês passado e não foi afetada.

Um vertedouro auxiliar, instalado em 2023 com o objetivo de controlar manualmente a vazão do lago durante o período de chuvas, acabou sendo entupido por galhos e troncos arrastados pela correnteza, o que contribuiu para o transbordamento e os novos danos registrados em março.

*Com informações da Prefeitura de CG