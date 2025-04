Trânsito muda em vias próximas ao Parque dos Poderes e ruas passam a ter sentido único

SOLIDARIEDADE

AACC/MS faz feirão com 5 mil itens e preço único

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC-MS) realiza mais uma edição do Feirão do Cincão, evento solidário que oferece mais de cinco mil itens com preço único de R$ 5,00. Para esta edição, além dos produtos à venda por cinco reais no auditório da instituição, os visitantes também […]