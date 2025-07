Transmissão ao vivo leva à prisão por tráfico em Bataguassu

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e envolvimento de adolescentes em Bataguassu, na tarde desta quarta-feira (9), após ser identificado exibindo o uso de entorpecentes com menores em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Três adolescentes foram encontrados com ele durante a ação policial.

A operação ocorreu no bairro Jardim Santa Luzia, após denúncia anônima indicar a localização do suspeito. De acordo com a polícia, ao chegar à residência, os agentes identificaram forte cheiro de maconha e encontraram o jovem com três adolescentes no interior do imóvel.

Durante a busca no local, os policiais apreenderam 38 porções de maconha prontas para venda, dois tabletes da droga, além de pinos plásticos, rolo de plástico filme e outros materiais usados para o preparo e a comercialização de entorpecentes.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os menores e tomar as providências legais. Já o suspeito foi autuado por tráfico de drogas com agravante de participação de menores, conforme previsto na Lei de Drogas.

Essa é a sexta biqueira desarticulada pela Polícia Civil em Bataguassu nas últimas duas semanas, em uma série de ações voltadas ao combate ao tráfico de entorpecentes na cidade.

A investigação segue em andamento para apurar a origem da droga e identificar possíveis envolvidos.

*Com informações da Polícia Civil de MS