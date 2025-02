Transporte irregular de crianças gerou mais três mil multas em Mato Grosso do Sul no ano de 2024

Mesmo após mais de 15 anos da obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para o transporte de crianças, as infrações continuam aqui no estado. Em 2024, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) registrou 3.323 infrações relacionadas ao transporte irregular de crianças.

Apenas no mês de janeiro do ano passado, foram 332 multas. No entanto, os dados mais recentes apontam uma queda: em janeiro deste ano, o número de infrações caiu para 265.

Já em Campo Grande, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) contabilizou 669 multas entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de janeiro de 2025 pelo mesmo motivo.

Perigos do transporte inadequado

A coordenadora da linha da saúde da criança da Santa Casa de Campo Grande, Paola Stella, alerta sobre os perigos de não utilizar a cadeirinha infantil de maneira correta. Segundo ela, qualquer deslocamento do veículo pode resultar em acidentes graves.

“O motorista pode precisar frear bruscamente, e a criança pode cair, bater a cabeça e sofrer um traumatismo craniano, além de fraturas nos braços e pernas. Em casos mais graves, há risco de ejeção do veículo, o que pode resultar em sequelas severas ou até óbito”, explica a especialista.