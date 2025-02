TRE define data para eleição suplementar em Paranhos

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) definiu o próximo dia 6 de abril como data da eleição suplementar no município de Paranhos (1ª ZE). A Resolução nº 853 foi assinada nessa sexta-feira (21) pelo desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do TRE-MS.

A nova eleição, para escolha de prefeito e vice-prefeito, foi definida após decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve indeferido o pedido de registro da candidatura do candidato Heliomar Klabunde (MDB), em razão da incidência de inelegibilidade devido a irregularidades nas contas da gestão anterior.

Desde 1º de janeiro de 2025 o presidente da Câmara de Vereadores ocupa o cargo de prefeito do município de Paranhos, de forma interina, até a posse do novo prefeito.

No pleito de outubro do ano passado, o resultado das eleições em Paranhos mostrou uma disputa acirrada entre os candidatos do MDB e PSDB. Klabunde teve 50,98% dos votos válidos e o candidato tucano Donizete Viaro conquistou 49,02% dos votos válidos.

Calendário para a Eleição Suplementar de Paranhos