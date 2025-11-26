Trecho central de Campo Grande será interditado para retirada de fios soltos

O quadrilátero formado pelas avenidas Calógeras, Mato Grosso, Afonso Pena e Rua 13 de Maio será interditado na noite desta quarta-feira (26). A interdição ocorre para permitir a retirada de fios soltos, medida que visa garantir maior segurança para pedestres, motoristas e motociclistas.

A intervenção é o início de um conjunto de ações que serão estendidas a outras regiões de Campo Grande, com o objetivo de melhoria das condições viárias, redução de riscos e prevenção de sinistros de trânsito.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) reforça que as equipes estarão em dez pontos para orientar o tráfego e garantir a fluidez necessária durante os trabalhos. A recomendação é que os condutores adotem rotas alternativas e redobrem a atenção ao circular pelas proximidades.