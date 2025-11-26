Veículos de Comunicação
Trecho central de Campo Grande será interditado para retirada de fios soltos

Condutores devem usar rotas alternativas durante a remoção de fios entre as avenidas Calógeras, Mato Grosso, 13 de maio e Afonso Pena

Arthur Ayres

Agetran inicia a retirada de fios soltos no quadrilátero central de Campo Grande - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

O quadrilátero formado pelas avenidas Calógeras, Mato Grosso, Afonso Pena e Rua 13 de Maio será interditado na noite desta quarta-feira (26). A interdição ocorre para permitir a retirada de fios soltos, medida que visa garantir maior segurança para pedestres, motoristas e motociclistas.

A intervenção é o início de um conjunto de ações que serão estendidas a outras regiões de Campo Grande, com o objetivo de melhoria das condições viárias, redução de riscos e prevenção de sinistros de trânsito.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) reforça que as equipes estarão em dez pontos para orientar o tráfego e garantir a fluidez necessária durante os trabalhos. A recomendação é que os condutores adotem rotas alternativas e redobrem a atenção ao circular pelas proximidades.

A ação começa às 21h desta quarta-feira (26) e vai até às 5h da manhã desta quinta-feira (27). A agência reforça que a retirada dos fios também vai contribuir para melhorar o visual das ruas da região central.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

