Trecho da Avenida Filinto Muller segue interditado pela Agetran após desabamento

Parte da pavimentação da Avenida Filinto Müller, em frente ao Lago do Amor, na região sul de Campo Grande, desabou após as fortes chuvas registradas na terça-feira (18). A enxurrada fez o lago transbordar e comprometeu a estrutura da via, que já havia sofrido danos em dezembro do ano passado.

Com o risco de novos desabamentos, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou o trecho no sentido norte-sul da avenida. Segundo o supervisor da Agetran, Jeová Vitor, o bloqueio foi feito na rotatória da Avenida Georges Chaia. “A alternativa de trânsito é a pessoa voltar pela Georges Chaia e pegar a Rua do Hipódromo”, explicou.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estão no local para avaliar a extensão dos danos e definir um cronograma de reparo da via. No entanto, ainda não há previsão para a liberação do trecho interditado.