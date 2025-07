Trecho da BR-158 entre Três Lagoas e Cassilândia passa a se chamar Rodovia Deputado Flávio Derzi

Trecho da BR-158 entre os municípios de Três Lagoas e Cassilândia, em Mato Grosso do Sul, agora se chama Rodovia Deputado Flávio Derzi. A mudança foi oficializada com a sanção da Lei 15.168/25, publicada na edição de sexta-feira (18) do Diário Oficial da União.

A homenagem a Flávio Derzi reconhece a trajetória política do ex-deputado federal sul-mato-grossense, que faleceu em 2001, aos 50 anos, vítima de complicações decorrentes de um câncer.

Ele ocupou três mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados entre 1991 e 2001, além de ter chefiado as secretarias estaduais de Agricultura e Fazenda em Mato Grosso do Sul nos anos 1980.

A BR-158 é uma das principais rotas de escoamento do agronegócio brasileiro, com quase 4 mil quilômetros de extensão entre o Pará e o Rio Grande do Sul. A nova lei reorganiza a nomenclatura de diversos trechos da rodovia em quatro estados.

Outros trechos da BR-158 também receberam novos nomes:

Rodovia Dr. Mário Ortiz de Vasconcellos: entre Santa Maria e Rosário do Sul (RS);

Estrada Prefeito Horácio Amaral: entre Campo Mourão e Roncador (PR);

Rodovia Maguito Vilela: entre Jataí e Aragarças (GO).

As alterações tiveram origem em um projeto de lei de autoria da deputada Flávia Morais (PDT-GO), aprovado pelo Congresso.

*Com informações da Câmara dos Deputados