Trecho da Ernesto Geisel será interditado nesta sexta para retirada de árvores com risco de queda

A Avenida Ernesto Geisel será interditada nesta sexta-feira (31) para a remoção de árvores com risco de queda no entorno do Horto Florestal, em Campo Grande. O bloqueio ocorre das 8h às 16h, no trecho entre a Rua 26 de Agosto e a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no sentido bairro-centro.

De acordo com a equipe técnica responsável, as árvores têm entre 20 e 30 metros de altura e apresentam inclinação acentuada em direção à via, o que representa risco para motoristas e pedestres.

A retirada foi autorizada após avaliação ambiental feita por técnicos da prefeitura, dentro das normas do Plano Diretor de Arborização Urbana.

O trabalho será acompanhado por equipes das secretarias de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semades) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fará a sinalização do trecho interditado e orientará os condutores sobre rotas alternativas.

A ação faz parte do processo de revitalização do Horto Florestal, executado em parceria entre o município e a Fecomércio-MS, que prevê a recuperação da área verde e melhorias estruturais no parque.

*Com informações da Prefeitura de CG