Início Campo Grande

TRÂNSITO

Trecho da Ernesto Geisel terá interdição temporária nesta segunda-feira

Bloqueio ocorre na ligação com a Rua do Aquário, na região da ponte, entre 12h e 17h

Fernando de Carvalho

Bloqueio ocorre na ligação com a Rua do Aquário - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Bloqueio ocorre na ligação com a Rua do Aquário - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Um trecho da Avenida Ernesto Geisel, na ligação com a Rua do Aquário, será interditado temporariamente nesta segunda-feira (15), em Campo Grande. O bloqueio está previsto para ocorrer das 12h às 17h, na região da ponte de interligação.

A interdição ocorre para dar suporte a uma intervenção realizada no local. Durante o período, o tráfego de veículos ficará impedido no ponto afetado.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que a sinalização será reforçada e orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região. Sempre que possível, a recomendação é utilizar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Após o término da intervenção, o fluxo deve ser normalizado no trecho.

*Com informações da Prefeitura de CG

