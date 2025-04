Trechos da BR-163, em MS, têm pontos de desvio e pare-e-siga nesta terça-feira

Alguns trechos da BR-163, em Mato Grosso do Sul, estão com pontos de desvio e operação pare-e-siga durante esta terça-feira (22). Segundo a concessionária que administra a rodovia, as ações fazem parte da rotina de conservação.

As equipes atuam em serviços como tapa-buracos, reparos no pavimento,

pintura de sinalização horizontal e limpeza de sistemas de drenagem.

O cronograma das intervenções pode sofrer alterações ao longo do dia, conforme as necessidades operacionais. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser suspensos momentaneamente.

Pontos de desvio

Sonora – Entre os kms 845 e 838; entre os kms 830 e 822;

Rio Verde de MT – Entre os kms 681 e 679;

São Gabriel do Oeste – Entre os kms 631 e 630; entre os kms 625 e 620; Jaraguari – Entre os kms 531 e 528; entre os kms 520 e 515;

Campo Grande – Entre os kms 492 e 490;

Dourados – Entre os kms 255;

Itaquiraí – No km 113.

Pare-e-siga

Sonora – Entre os kms 845 e 844; entre os kms 835 e 833;

Pedro Gomes / Coxim – Entre os kms 785 e 782;

Coxim / Rio Verde de MT – Entre os kms 725 e 724;

Rio Verde de MT – Entre os kms 706 e 704; entre os kms 701 e 697; entre os kms 693 e 691; entre os kms 672 e 671;

Rio Brilhante – no km 336; no km 308;

Douradina – no km 301;

Dourados – no km 246;

Caarapó – no km 208;

Juti – Entre os kms 187 e 185; no km 174; no km 164;

Itaquiraí – no km 81;

Mundo Novo – no km 21;