Alguns trechos da BR-163 recebem serviços de manutenção nesta segunda-feira (14). Entre as ações previstas estão reparos no pavimento, tapa-buracos, pintura de faixas e limpeza de dispositivos de drenagem — todas com foco na segurança viária e na melhoria das condições de tráfego para quem utiliza a rodovia.

Durante a realização das atividades, alguns pontos poderão operar em sistema de pare-e-siga ou com desvios temporários, exigindo atenção redobrada por parte dos motoristas. É importante respeitar a sinalização e manter a velocidade reduzida ao trafegar pelas áreas em manutenção.

As obras podem ser suspensas em caso de chuva e o cronograma de execução pode ser ajustado ao longo do dia com a inclusão de novos trechos em obras.

Pontos de desvios

Sonora – Entre os kms 845 e 838; entre os kms 831 e 830;

Pedro Gomes / Coxim – Entre os kms 778 e 774;

Rio Verde de MT – Entre os kms 681 e 679; no km 671;

Jaraguari – Entre os kms 531 e 528;

Campo Grande – Entre os kms 493 e 491; entre os kms 433 e 430;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 366 e 365;

Caarapó – no km 234;

Pontos de pare-e-siga

Sonora – Entre os kms 823 e 822;

Pedro Gomes – Entre os kms 785 e 782;

Coxim – Entre os kms 740 e 738;

Rio Verde de MT – Entre os kms 706 e 704; entre os kms 701 e 697; entre os kms 693 e 691;

Rio Brilhante – No km 308;

Caarapó – No km 223; no km 213; no km 208;

Juti – Entre os kms 187 e 182;

Eldorado – Entre os kms 103 e 100; no km 34;

Mundo Novo – No km 19.