Trechos da BR-163 têm obras com pare-e-siga e desvios nesta sexta-feira

Motoristas que trafegarem pela BR-163/MS nesta sexta-feira (25) devem ficar atentos a trechos com obras de manutenção preventiva, que incluem tapa-buracos, correção de pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem.

Durante a execução dos serviços, alguns segmentos operam no sistema pare-e-siga ou têm desvios temporários, com tráfego alternado nos dois sentidos. Em caso de chuva, as atividades podem ser suspensas.

Trechos com desvios

Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari – entre os kms 536 e 530

– entre os kms 536 e 530 Jaraguari – entre os kms 516 e 512

– entre os kms 516 e 512 Dourados – entre os kms 261 e 260

– entre os kms 261 e 260 Caarapó – no km 234

– no km 234 Itaquiraí – no km 112

– no km 112 Mundo Novo – no km 19

Trechos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 834 e 832; entre os kms 828 e 824

– entre os kms 834 e 832; entre os kms 828 e 824 Sonora / Pedro Gomes – no km 819

– no km 819 Pedro Gomes / Coxim – entre os kms 790 e 788

– entre os kms 790 e 788 Coxim / Rio Verde de MT – entre os kms 725 e 723

– entre os kms 725 e 723 Rio Verde de MT – entre os kms 706 e 704; 701 e 699; 686 e 684; 665 e 663

– entre os kms 706 e 704; 701 e 699; 686 e 684; 665 e 663 Bandeirantes / Rochedo – entre os kms 540 e 537,8

– entre os kms 540 e 537,8 Campo Grande – no km 444

– no km 444 Nova Alvorada do Sul – entre os kms 401 e 400; no km 373

– entre os kms 401 e 400; no km 373 Rio Brilhante – no km 323; entre os kms 318 e 317

– no km 323; entre os kms 318 e 317 Dourados – entre os kms 243 e 242

– entre os kms 243 e 242 Caarapó – no km 238; no km 218

– no km 238; no km 218 Juti – no km 171

– no km 171 Naviraí – no km 139

– no km 139 Itaquiraí – entre os kms 89 e 87

– entre os kms 89 e 87 Eldorado / Mundo Novo – no km 31

Os condutores devem respeitar a sinalização provisória e reduzir a velocidade nos pontos em obras, especialmente no início do fim de semana, quando o movimento na rodovia tende a aumentar.

*Com informações da MSVia