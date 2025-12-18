Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

saúde

Treinamento de desengasgo passa a integrar o pré-natal em MS

Lei inclui orientação de primeiros socorros no acompanhamento de gestantes na rede pública e privada

Ana Lorena Franco

Nova lei amplia ações preventivas no pré-natal com foco em emergências infantis - Reprodução/Freepik
Nova lei amplia ações preventivas no pré-natal com foco em emergências infantis - Reprodução/Freepik

O pré-natal realizado nas redes pública e privada de Mato Grosso do Sul passa a incluir orientação e treinamento da manobra de Heimlich para prevenção de engasgamentos, aspiração de corpo estranho e morte súbita em bebês, conforme lei sancionada pelo governo estadual e publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (18).

A medida insere no acompanhamento das gestantes informações práticas sobre como agir em situações de emergência envolvendo recém-nascidos, ampliando o escopo do atendimento pré-natal para a segurança da criança nos primeiros meses de vida.

A legislação determina a participação dos pais ou responsáveis legais no treinamento, fortalecendo o caráter educativo da iniciativa, com possibilidade de reforço das orientações também durante as consultas de acompanhamento do recém-nascido.

O conteúdo passa a integrar os procedimentos do pré-natal tanto na rede pública quanto na privada, permitindo que os serviços de saúde incorporem a capacitação de forma alinhada à rotina de atendimento.

A iniciativa busca reduzir riscos evitáveis no ambiente doméstico, onde se concentram grande parte dos casos de engasgamento infantil, ao ampliar o acesso a noções básicas de primeiros socorros ainda durante a gestação.

A lei entra em vigor na data de sua publicação e orienta a atuação dos serviços de saúde em todo o Estado, com impacto direto na prevenção e na proteção da primeira infância.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos