Treinamento de desengasgo passa a integrar o pré-natal em MS

O pré-natal realizado nas redes pública e privada de Mato Grosso do Sul passa a incluir orientação e treinamento da manobra de Heimlich para prevenção de engasgamentos, aspiração de corpo estranho e morte súbita em bebês, conforme lei sancionada pelo governo estadual e publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (18).

A medida insere no acompanhamento das gestantes informações práticas sobre como agir em situações de emergência envolvendo recém-nascidos, ampliando o escopo do atendimento pré-natal para a segurança da criança nos primeiros meses de vida.

A legislação determina a participação dos pais ou responsáveis legais no treinamento, fortalecendo o caráter educativo da iniciativa, com possibilidade de reforço das orientações também durante as consultas de acompanhamento do recém-nascido.

O conteúdo passa a integrar os procedimentos do pré-natal tanto na rede pública quanto na privada, permitindo que os serviços de saúde incorporem a capacitação de forma alinhada à rotina de atendimento.

A iniciativa busca reduzir riscos evitáveis no ambiente doméstico, onde se concentram grande parte dos casos de engasgamento infantil, ao ampliar o acesso a noções básicas de primeiros socorros ainda durante a gestação.

A lei entra em vigor na data de sua publicação e orienta a atuação dos serviços de saúde em todo o Estado, com impacto direto na prevenção e na proteção da primeira infância.