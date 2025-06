Três adolescentes são apreendidos por roubo com ameaça e tráfico de drogas em Naviraí

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Naviraí, apreendeu ontem (3) três adolescentes acusados de roubo com grave ameaça e tráfico de drogas.

O crime ocorreu por volta das 13h10, no centro da cidade, quando um garoto de 14 anos teve o celular roubado sob ameaça com um canivete pelos três adolescentes.

Após a denúncia, os policiais civis rastrearam o celular, que estava escondido em um imóvel abandonado. Os três adolescentes suspeitos têm 14, 15 e 16 anos e foram localizados e apreendidos pela equipe policial.

Os policiais também encontraram porções de crack e maconha com dois dos adolescentes, além de dinheiro trocado, configurando a prática de ato análogo ao tráfico de drogas.

As drogas foram apreendidas e todos os menores foram detidos em flagrante. A polícia pediu à Justiça que eles fiquem internados provisoriamente, por causa da gravidade do que fizeram, do risco de voltarem a cometer crimes e do envolvimento com o tráfico de drogas.