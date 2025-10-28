Três bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (28).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Lageado, Los Angeles e Centro Oeste.

Confira o itinerário completo

Lageado – R. Anselmo Selingardi, com R. Tristão dos Santos

Los Angeles – R. Eng. Paulo Frontin, com R. Capistrano de Abreu

Centro Oeste – R. Job Rezende de Miranda, com R. Jacuaruna

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.