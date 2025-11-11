Três bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (11).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Moreninhas, José Abrão e Vila Nasser.

Confira o itinerário completo

Moreninhas – R. Airton Senna, com R. Macambira

– R. Airton Senna, com R. Macambira José Abrão – R. Jorge Amado, com R. Érico Veríssimo

– R. Jorge Amado, com R. Érico Veríssimo Nasser – R. Dona Julia Serra, com R. São Lucas

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.