Três bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em dois bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume, conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (5).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Coronel Antonino, Jardim Veraneio e Estrela Dalva.

Confira o itinerário completo:

Coronel Antonino – R. Jacinto Máximo com R. Periquito

– R. Jacinto Máximo com R. Periquito Jardim Veraneio – R. São Luís Cáceres com R. Penteado

– R. São Luís Cáceres com R. Penteado Estrela Dalva – R. Uirapuru com R. da Garça

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno atinge os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.