Três homens são presos em Coxim por furto, porte ilegal de arma e mandados de prisão em aberto

A Polícia Militar de Coxim prendeu três homens em ocorrências distintas registradas entre sexta-feira (28) e a manhã desta segunda-feira (31). Os casos envolvem furto, porte ilegal de arma de fogo e cumprimento de mandados de prisão, conforme informações divulgadas pelas equipes que atuam no patrulhamento da região norte de Mato Grosso do Sul.

Arma furtada é localizada com funcionário da vítima

Na noite de sábado (29), um homem foi preso em flagrante por furtar um revólver calibre .357 do próprio patrão, em um episódio que começou com a denúncia do proprietário na Rua Gaspar Ries Coelho.

Segundo ele, ao retornar de uma fazenda com o braço quebrado, percebeu que o revólver havia desaparecido logo após deixar seu funcionário, de 31 anos, no carro por alguns instantes.

Arma que foi apreendida pela PM – Foto: Divulgação/PM

A Polícia Militar foi acionada e, com base nas características do suspeito, o localizou pouco depois na Rua Girassol. Durante a abordagem, os policiais encontraram a arma na cintura do homem.

Ele foi preso por furto e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado à delegacia da cidade.

Dois foragidos da Justiça são capturados

Na sexta-feira (28), um outro homem, de 39 anos, foi abordado pela Rádio Patrulha na Rua Otacílio Severo dos Santos, após denúncia de que ele estaria foragido. Questionado, o suspeito admitiu que poderia haver um mandado de prisão em aberto, o que foi confirmado pela PM. Ele foi preso e levado à delegacia.

Já nesta segunda-feira (31), por volta da manhã, equipes da Força Tática prenderam outro foragido, de 23 anos, durante patrulhamento na Rua Cambuci, bairro Vila da Barra.

Os policiais já tinham conhecimento prévio da pendência judicial contra ele e realizaram a abordagem. O mandado foi confirmado e o homem também foi conduzido à delegacia.

*Com informações da PMMS