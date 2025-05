A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta segunda-feira (5), três homens condenados por estupro de vulnerável durante a Operação Caminhos Seguros 2025. Durante a operação Três homens são presos por estupro de vulnerável em operação em MS, as autoridades conseguiram efetuar as prisões.

A ação, realizada em municípios da região de Aquidauana, é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e visa combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Os mandados foram cumpridos por agentes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em conjunto com a Delegacia Regional de Polícia de Aquidauana.

Dois dos detidos, de 83 e 46 anos, com penas de 10 anos cada, foram localizados na cidade de Aquidauana. O terceiro homem, de 26 anos, foi preso no distrito de Camisão. Ele tinha uma condenação de 11 anos já transitada em julgado.

Condenações definitivas já haviam sido expedidas pela Justiça

As prisões ocorreram com base em mandados de prisão definitiva expedidos pela Justiça. Após a captura, os envolvidos foram levados à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para os procedimentos de rotina.

As sentenças já haviam transitado em julgado, o que significa que não cabem mais recursos.

A Operação Caminhos Seguros é uma iniciativa nacional que ocorre durante o mês de maio. As ações se concentram na repressão a crimes contra crianças e adolescentes, especialmente os de natureza sexual.

Segundo a Polícia Civil, as atividades continuarão ao longo do mês, com novas diligências previstas em diversas regiões do estado.

Operação é parte de esforço nacional contra crimes sexuais

A participação da Polícia Civil sul-matogrossense ocorre no contexto de uma mobilização mais ampla. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Caminhos Seguros envolve órgãos de segurança pública de vários estados.

O objetivo central é intensificar a responsabilização penal de agressores sexuais e reforçar a proteção infantojuvenil.

Dados sobre o impacto da operação ainda não foram divulgados, mas a expectativa é de novas prisões e cumprimento de ordens judiciais ao longo das próximas semanas.