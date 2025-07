Três homens são presos por porte ilegal de arma em Sonora

Na madrugada desta quarta-feira (30), uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil resultou na prisão de três homens por porte ilegal de arma de fogo em Sonora

A operação aconteceu após denúncias de que integrantes de uma facção criminosa estariam circulando armados pela cidade em um veículo.

Os policiais localizaram e abordaram o carro suspeito e um jovem de 22 anos tentou se livrar de um revólver calibre 32 com sete munições intactas, jogando a arma no chão, mas não conseguiu e teve o armamento apreendido. Outro homem, de 18 anos, jogou o celular no chão na tentativa de danificá-lo e os policiais encontraram seis munições calibre 32 no bolso dele.

Já o terceiro envolvido, de 26 anos, correu para um dos quartos da residência e tentou esconder um revólver calibre 38, com quatro munições debaixo do colchão. Ele possuía ainda dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Vara Criminal de Campo Grande e de Sonora.

Os três foram presos em flagrante e levados à Delegacia de Polícia Civil, junto com as armas, munições, celulares e o veículo usados durante o crime.

*Com informações da Polícia Militar