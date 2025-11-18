Três questões do ENEM 2025 são anuladas

Relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) decidiu anular três questões após análise, nesta terça-feira (18).

De acordo com o INEP, a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação de questões das questões, e investigar quebra de sigilo ou ato de má-fé.