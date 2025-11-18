Três questões do ENEM 2025 são anuladas

Relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) decidiu anular três questões após análise, nesta terça-feira (18).
De acordo com o INEP, a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação de questões das questões, e investigar quebra de sigilo ou ato de má-fé.
O Instituto não divulgou quais serão as questões anuladas, mas afirmou que foram anuladas por “similaridades pontuais” em questões divulgadas nas redes sociais. Várias estratégias para calibrar as questões podem ser usadas na elaboração das provas do Enem, de acordo com o INEP, que ressaltam que processos rigorosos protocolos de segurança foram cumpridos.