Trio é preso por roubo, agressão e receptação em Brasilândia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Brasilândia e com apoio da Polícia Militar, prendeu nesta segunda-feira (7) três homens envolvidos em roubo, lesão corporal e receptação.

A ação é resultado de uma investigação iniciada após o assalto a uma mulher de 56 anos no último sábado (5). A vítima foi abordada, em via pública, por um homem armado com uma faca, que roubou o celular dela. O suspeito, identificado como A.D.L., de 38 anos, foi localizado após registro de boletim de ocorrência da vítima.

Durante as buscas na residência de A.D.L., os investigadores apreenderam a faca usada no crime e as roupas que ele vestia no momento do assalto. Ao ser interrogado, ele confessou ter vendido o celular por R$ 50 para comprar drogas e apontou A.P.M., de 23 anos, como comprador.

A Polícia localizou A.P.M., que admitiu ter repassado o aparelho por R$ 100 a P.Y.F.T., de 25 anos, proprietário de uma loja de compra e venda de eletrônicos na cidade. O celular foi encontrado desmontado no estabelecimento, o que, segundo os investigadores, indica a intenção de revender as peças separadamente.

P.Y.F.T. foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Ele já havia sido preso anteriormente, em 2024, por tráfico de drogas, utilizando a loja como disfarce para atividades criminosas.

Durante o andamento da investigação, a Polícia Civil também descobriu que, no domingo (6), A.D.L. agrediu violentamente a própria esposa, causando lesões no rosto da vítima e possível fratura em um dos dedos. Ele também foi autuado em flagrante por lesão corporal.

Diante do histórico criminal de A.D.L. — que já possui passagens por tráfico de drogas, roubos e furtos — e da conduta reiterada dos demais envolvidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos três homens.

*Com informações e fotos da Polícia Civil