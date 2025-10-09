Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

JUSTIÇA

TRT-MS mantém validade de concurso público para ingresso de servidores

A decisão foi tomada com base no parecer do Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal

Karina Anunciato

(Foto: Reprodução/ TRT-MS)
(Foto: Reprodução/ TRT-MS)

O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT-MS) decidiu, na última segunda-feira (6), manter o concurso público (Edital nº 1/2024) que oferece vagas para analista e técnico judiciário.

A decisão foi tomada após análise de parecer conjunto do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, além de recursos apresentados por candidatos.

O parecer concluiu que as irregularidades na reserva de vagas para cotistas podem ser corrigidas com ajustes no edital, sem necessidade de anular o concurso.

Durante sessão administrativa na segunda-feira, dia 6, o relator, desembargador César Palumbo Fernandes, destacou que anular o certame, organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) – causaria prejuízos imensuráveis aos candidatos e à própria gestão do Tribunal.

O TRT manteve a validade do processo seletivo, com a determinação de que as nomeações respeitem as cotas legais para pessoas negras, com deficiência e indígenas, conforme a legislação vigente.

Com a decisão, o Tribunal preserva o direito dos aprovados e garante a continuidade da prestação jurisdicional trabalhista no Estado.

