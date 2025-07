Trump volta a mirar o Brasil ao ameaçar tarifa de 10% contra aliados do Brics

Durante a cúpula do Brics realizada no Rio de Janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para ameaçar com novas tarifas de 10% os países que mantiverem alinhamento político e comercial com o bloco.

A postagem foi feita neste domingo (6), no perfil oficial de Trump na plataforma Truth Social.

“Qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas do Brics será taxado com tarifa extra de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado pela atenção em relação a essa questão”, escreveu o presidente norte-americano.

A declaração acontece em meio à reunião de cúpula do Brics — bloco atualmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Indonésia, Egito e Etiópia — e reacende o debate sobre medidas unilaterais e protecionismo econômico por parte dos Estados Unidos.

Brasil já havia sido alvo de tarifa no início do ano

Essa não é a primeira vez que o Brasil entra na mira da política comercial norte-americana. Em abril, Trump já havia anunciado uma tarifa de 10% sobre todos os produtos importados do Brasil.

Agora, com a nova ameaça estendida a todos os países “alinhados” ao Brics, o impacto pode ser ampliado, atingindo nações que mantêm relações comerciais ou políticas mais próximas do grupo.

Brics critica medidas protecionistas

Em resposta indireta à fala de Trump, os líderes do Brics publicaram uma declaração conjunta reiterando a defesa de um sistema multilateral de comércio baseado em regras claras e equitativas, com a Organização Mundial do Comércio (OMC) como base.

“Reiteramos nosso apoio a um sistema multilateral de comércio baseado em regras, aberto, transparente, justo, inclusivo, equitativo, não discriminatório e consensual, com a OMC em seu núcleo”, diz o documento.

Expansão do bloco preocupa Washington

Além dos 11 países membros, o Brics também conta atualmente com dez nações parceiras, incluindo Cuba, Bolívia, Vietnã, Bielorrússia, Nigéria e Malásia. A expansão do bloco, que vem ganhando relevância nas discussões geopolíticas e comerciais globais, é vista com preocupação por parte do governo dos Estados Unidos.

*Com informações da Agência Brasil