UBE-MS abre inscrições para a 37ª Noite da Poesia com premiação de até R$ 3 mil

A União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS) abriu as inscrições para a 37ª edição da Noite da Poesia, um dos principais eventos literários do Centro-Oeste. A cerimônia está marcada para 24 de outubro, na Estação Teatro do Mundo, em Campo Grande, e também marca os 40 anos da fundação.

A participação é gratuita, sem restrição de idade e deve ser feita exclusivamente pelo site oficial da entidade (www.ubems.org.br) até o dia 1º de setembro. Podem se inscrever brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no Brasil, desde que apresentem um único poema inédito, escrito em Língua Portuguesa.

O tradicional concurso premiará os três melhores poemas com R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente e, além da cerimônia de premiação, o evento contará com a Praça da Poesia, espaço de integração entre autores e público, com venda de livros e atrações gastronômicas.

Criada em 1989, a Noite da Poesia é reconhecida como um dos eventos literários mais simbólicos do estado e, em 2024, bateu recorde de participação com 1.669 inscrições de todas as regiões do Brasil e de países como Portugal, Angola, Moçambique e Suíça.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis em: www.ubems.org.br.