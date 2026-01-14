UEMS abre 1.284 vagas no SiSU 2026; inscrições começam dia 19

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vai disponibilizar 1.284 vagas em cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (19) e seguem até 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC).

O candidato deve acessar a plataforma do SiSU e fazer o login com a conta gov.br, a mesma utilizada para acompanhar serviços ligados ao Enem. Durante o preenchimento, será necessário informar dados pessoais e também informações sociais e econômicas, que influenciam na definição da modalidade de concorrência, conforme as regras da Lei de Cotas.

Candidato pode escolher até duas opções de curso

No momento da inscrição, o estudante pode selecionar até duas opções de curso, indicando primeira e segunda escolha. O sistema permite acompanhar as notas de corte e a classificação parcial ao longo dos dias, o que possibilita mudanças na escolha até o encerramento do prazo. Ao final, a plataforma considera apenas a última opção registrada pelo candidato.

Resultado sai dia 29; matrícula começa em fevereiro

O resultado da chamada regular do SiSU 2026 está previsto para o dia 29 de janeiro. Quem for selecionado deverá realizar a matrícula a partir de 2 de fevereiro, seguindo as orientações que serão divulgadas pela UEMS.

Já os candidatos que não forem convocados na chamada regular poderão manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

Quem pode participar do SiSU

Podem participar do processo seletivo estudantes que tenham feito pelo menos uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025), desde que tenham obtido nota acima de zero na redação e não tenham feito a prova como treineiros.

O próprio sistema seleciona automaticamente a edição do Enem mais vantajosa para o candidato, levando em conta os pesos definidos pela UEMS em cada curso.

Atenção na comprovação das informações

As vagas ofertadas seguem critérios da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) e também políticas de ações afirmativas da universidade. Por isso, a orientação é que os candidatos confiram com atenção as informações declaradas, já que elas precisam ser comprovadas no momento da matrícula.

*Com informações da UEMS