UEMS abre inscrições para Cursos de Inglês e Espanhol

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abre inscrições, a partir de 5 de janeiro, para Cursos Intensivos de Verão em Inglês e Espanhol para iniciantes. As aulas serão realizadas no período de 19 de janeiro a 13 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30, na modalidade on-line.
Os cursos são destinados à comunidade interna e externa, com idade mínima de 15 anos. O valor da inscrição é de R$ 425,00 para toda a comunidade externa e R$ 345,00 para pessoas que possuam vínculo com a UEMS.
As aulas foram estruturadas para atender estudantes que buscam uma aprendizagem mais rápida e objetiva, principalmente durante o período de férias. Ao final do curso, os participantes que alcançarem frequência mínima e aprovação poderão ingressar no semestre regular.
A proposta pedagógica prioriza o desenvolvimento das competências comunicativas básicas, com foco em situações do cotidiano, vocabulário essencial e estruturas fundamentais da língua. O conteúdo segue o referencial do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (QCER), correspondente ao nível A1, garantindo alinhamento com padrões internacionais de ensino de línguas.
*Com informações da UEMS