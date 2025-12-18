Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

UEMS abre inscrições para Cursos de Inglês e Espanhol

Aulas on-line começam em janeiro e são voltadas à comunidade interna e externa

Arthur Ayres

Cursos intensivos de verão da UEMS oferecem aulas on-line de Inglês e Espanhol com foco na comunicação básica e duração de menos de um mês - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Cursos intensivos de verão da UEMS oferecem aulas on-line de Inglês e Espanhol com foco na comunicação básica e duração de menos de um mês - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abre inscrições, a partir de 5 de janeiro, para Cursos Intensivos de Verão em Inglês e Espanhol para iniciantes. As aulas serão realizadas no período de 19 de janeiro a 13 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30, na modalidade on-line.

Os cursos são destinados à comunidade interna e externa, com idade mínima de 15 anos. O valor da inscrição é de R$ 425,00 para toda a comunidade externa e R$ 345,00 para pessoas que possuam vínculo com a UEMS.

As aulas foram estruturadas para atender estudantes que buscam uma aprendizagem mais rápida e objetiva, principalmente durante o período de férias. Ao final do curso, os participantes que alcançarem frequência mínima e aprovação poderão ingressar no semestre regular.

Notícias Relacionadas

A proposta pedagógica prioriza o desenvolvimento das competências comunicativas básicas, com foco em situações do cotidiano, vocabulário essencial e estruturas fundamentais da língua. O conteúdo segue o referencial do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (QCER), correspondente ao nível A1, garantindo alinhamento com padrões internacionais de ensino de línguas.

*Com informações da UEMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos