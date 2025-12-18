UEMS abre inscrições para Cursos de Inglês e Espanhol

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abre inscrições, a partir de 5 de janeiro, para Cursos Intensivos de Verão em Inglês e Espanhol para iniciantes. As aulas serão realizadas no período de 19 de janeiro a 13 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30, na modalidade on-line.

Os cursos são destinados à comunidade interna e externa, com idade mínima de 15 anos. O valor da inscrição é de R$ 425,00 para toda a comunidade externa e R$ 345,00 para pessoas que possuam vínculo com a UEMS.

As aulas foram estruturadas para atender estudantes que buscam uma aprendizagem mais rápida e objetiva, principalmente durante o período de férias. Ao final do curso, os participantes que alcançarem frequência mínima e aprovação poderão ingressar no semestre regular.