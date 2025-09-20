Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com 871 vagas

Provas ocorrem em 23 de novembro com questões objetivas e redação

Ana Lorena Franco

Vagas são distribuídas em 17 municípios do estado - Reprodução/UEMS
Vagas são distribuídas em 17 municípios do estado - Reprodução/UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu nesta sexta-feira (19), as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2026, o UEMSVest 2026, que seguem até 6 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O vestibular oferece 871 vagas distribuídas em cursos de bacharelado e licenciatura, incluindo Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia e Letras. A taxa de inscrição é de R$ 100, com possibilidade de solicitação de isenção até 15 de outubro.

As provas objetiva e de redação ocorrerão em 23 de novembro, das 8h às 13h, em 17 municípios, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Nova Andradina. O exame terá 60 questões de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, além de redação. O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro e o resultado final sairá em 20 de janeiro de 2026, com matrícula prevista a partir de fevereiro.

O edital garante condições especiais de prova para candidatos que necessitem de atendimento diferenciado, incluindo pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento, mediante solicitação no ato da inscrição. O edital completo pode ser acessado aqui.

Os candidatos devem acompanhar todas as publicações e atualizações nos portais da UEMS e da FAPEC, incluindo detalhes sobre cursos, distribuição de vagas e calendário de inscrições e provas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos