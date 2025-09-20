UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com 871 vagas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu nesta sexta-feira (19), as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2026, o UEMSVest 2026, que seguem até 6 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O vestibular oferece 871 vagas distribuídas em cursos de bacharelado e licenciatura, incluindo Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia e Letras. A taxa de inscrição é de R$ 100, com possibilidade de solicitação de isenção até 15 de outubro.

As provas objetiva e de redação ocorrerão em 23 de novembro, das 8h às 13h, em 17 municípios, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Nova Andradina. O exame terá 60 questões de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, além de redação. O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro e o resultado final sairá em 20 de janeiro de 2026, com matrícula prevista a partir de fevereiro.

O edital garante condições especiais de prova para candidatos que necessitem de atendimento diferenciado, incluindo pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento, mediante solicitação no ato da inscrição. O edital completo pode ser acessado aqui.

Os candidatos devem acompanhar todas as publicações e atualizações nos portais da UEMS e da FAPEC, incluindo detalhes sobre cursos, distribuição de vagas e calendário de inscrições e provas.