UEMS abre inscrições para voluntários em curso de português para migrantes

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para interessados em atuar no Curso de Português para Migrantes Internacionais. A iniciativa integra o programa UEMS Acolhe e não exige formação específica ou graduação em Letras.

Os voluntários selecionados receberão capacitação on-line, com subsídios teóricos e práticos para a condução das aulas. O curso será ofertado nas cidades de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Cassilândia, Sidrolândia, Naviraí e Corumbá.

De acordo com o coordenador do UEMS Acolhe, professor doutor João Fabio Sanches, o programa tem atuado como ferramenta de dignidade e autonomia.