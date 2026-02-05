Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

UEMS abre inscrições para voluntários em curso de português para migrantes

Programa será realizado em sete cidades de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2026

Arthur Ayres

Programa UEMS Acolhe oferece curso de português para migrantes em sete cidades do Estado - Foto: Divulgação/UEMS
Programa UEMS Acolhe oferece curso de português para migrantes em sete cidades do Estado - Foto: Divulgação/UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para interessados em atuar no Curso de Português para Migrantes Internacionais. A iniciativa integra o programa UEMS Acolhe e não exige formação específica ou graduação em Letras.

Os voluntários selecionados receberão capacitação on-line, com subsídios teóricos e práticos para a condução das aulas. O curso será ofertado nas cidades de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Cassilândia, Sidrolândia, Naviraí e Corumbá.

De acordo com o coordenador do UEMS Acolhe, professor doutor João Fabio Sanches, o programa tem atuado como ferramenta de dignidade e autonomia.

“Em um contexto nacional de crescimento nos fluxos migratórios, Mato Grosso do Sul se destaca por manter políticas públicas de acolhimento que unem universidade, comunidade local e instituições parceiras. As aulas destinadas ao ensino de língua portuguesa para refugiados, migrantes em situação de vulnerabilidade e apátridas têm sido uma ferramenta importante para os recém-chegados ou aqueles que queiram aprimorar seus conhecimentos da língua”, afirmou o coordenador.

Notícias Relacionadas

Em 2025, o programa contou com a participação de 237 colaboradores voluntários. Eles atuaram diretamente no ensino, na mediação cultural e no suporte comunitário.

O módulo Português como Língua de Acolhimento (PLAc) é uma ação de extensão universitária desenvolvida por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC). As atividades serão realizadas no primeiro semestre de 2026, com carga horária total de 60 horas.

O programa reúne colaboradores de diversas áreas do conhecimento, como Letras, Pedagogia, Direito, Enfermagem, Administração, Economia, Turismo, Geografia e História, entre outras.

As inscrições seguem abertas até o dia 22 de fevereiro. Os interessados devem preencher formulário on-line e, ao final do período de atuação, receberão certificado de extensão universitária.

*Com informações da UEMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos