UEMS abre inscrições para voluntários em curso de português para migrantes

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para interessados em atuar no Curso de Português para Migrantes Internacionais. A iniciativa integra o programa UEMS Acolhe e não exige formação específica ou graduação em Letras.
Os voluntários selecionados receberão capacitação on-line, com subsídios teóricos e práticos para a condução das aulas. O curso será ofertado nas cidades de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Cassilândia, Sidrolândia, Naviraí e Corumbá.
De acordo com o coordenador do UEMS Acolhe, professor doutor João Fabio Sanches, o programa tem atuado como ferramenta de dignidade e autonomia.
“Em um contexto nacional de crescimento nos fluxos migratórios, Mato Grosso do Sul se destaca por manter políticas públicas de acolhimento que unem universidade, comunidade local e instituições parceiras. As aulas destinadas ao ensino de língua portuguesa para refugiados, migrantes em situação de vulnerabilidade e apátridas têm sido uma ferramenta importante para os recém-chegados ou aqueles que queiram aprimorar seus conhecimentos da língua”, afirmou o coordenador.
Em 2025, o programa contou com a participação de 237 colaboradores voluntários. Eles atuaram diretamente no ensino, na mediação cultural e no suporte comunitário.
O módulo Português como Língua de Acolhimento (PLAc) é uma ação de extensão universitária desenvolvida por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC). As atividades serão realizadas no primeiro semestre de 2026, com carga horária total de 60 horas.
O programa reúne colaboradores de diversas áreas do conhecimento, como Letras, Pedagogia, Direito, Enfermagem, Administração, Economia, Turismo, Geografia e História, entre outras.
As inscrições seguem abertas até o dia 22 de fevereiro. Os interessados devem preencher formulário on-line e, ao final do período de atuação, receberão certificado de extensão universitária.
*Com informações da UEMS