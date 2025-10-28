UEMS abre seleção para cadastro de reserva de professores em Campo Grande e Ponta Porã

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu dois processos seletivos para formação de cadastro de reserva de professores nos municípios de Campo Grande e Ponta Porã. As vagas estão distribuídas em diferentes áreas do conhecimento.

As oportunidades abrangem Terapia Ocupacional, Psicologia, área Multidisciplinar, Ciências Sociais e Antropologia, Letras e Ciências Contábeis. Para participar, é necessário possuir graduação na área desejada e pós-graduação compatível com o cargo, podendo ser especialização, mestrado ou doutorado.

Os contratos oferecem remuneração entre R$ 2.515,14 e R$ 10.200,29, com jornadas de 20 a 40 horas semanais. A seleção será realizada por prova didática e avaliação de títulos.

As inscrições estarão abertas até o dia 4 de novembro de 2025, até às 13h (horário de MS), exclusivamente pelo site da UEMS. As contratações, voltadas ao ano letivo de 2026, poderão ser prorrogadas por mais 12 meses, conforme interesse institucional.