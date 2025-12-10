Veículos de Comunicação
oportunidades

UEMS abre seleção para professores temporários com salários de até R$ 10,2 mil

Editais oferecem vagas em três áreas e contratos podem chegar a 12 meses com possibilidade de prorrogação

Ana Lorena Franco

Candidatos concorrem simultaneamente às vagas gerais e às reservadas - Foto: Divulgação
Candidatos concorrem simultaneamente às vagas gerais e às reservadas - Foto: Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu inscrições para a seleção de professores temporários com oportunidades nas áreas de Psicologia, Direito e Física e remuneração que pode chegar a R$ 10.200,29 para carga de 40 horas semanais.

Os editais foram publicados nesta terça-feira (9) e incluem vagas imediatas e formação de cadastro reserva, além de política de cotas prevista em lei estadual.

As vagas de Psicologia atendem às unidades de Coxim e Campo Grande em subáreas como Políticas Públicas, Processos Sociais e Justiça, Saúde, Escolar e Organizacional. A área de Direito concentra as oportunidades na unidade de Dourados e Física contempla a unidade de Naviraí.

Os contratos poderão ser de 20 ou 40 horas semanais e a remuneração varia conforme a titulação.

  • Doutores recebem R$ 10.200,29 para 40 horas e R$ 5.100,14 para 20 horas.
  • Mestres recebem R$ 7.238,01 para 40 horas e R$ 3.619,00 para 20 horas.
  • A hora-aula também é definida por titulação, com R$ 56,66 para doutores e R$ 40,21 para mestres

A seleção adota reserva de vagas para grupos específicos, com 20% para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. Candidatos cotistas concorrem simultaneamente às vagas reservadas e às de ampla concorrência, com classificação final válida para ambos os critérios.

O processo terá duas etapas: prova didática, com aula de 30 a 40 minutos, e prova de títulos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://ead4.uems.br. Os prazos de inscrição variam conforme o edital de cada área:

  • Física: de 10 de dezembro de 2025 a 19 de janeiro de 2026
  • Psicologia e Direito: 10 de dezembro de 2025 a 09 de janeiro de 2026

Os contratos terão vigência inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

