UEMS encerra hoje inscrições para vagas de professores com salários de até R$ 10,2 mil

Termina nesta segunda-feira (20), às 13h (horário de Mato Grosso do Sul), o prazo para inscrições nos processos seletivos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Os editais visam formar cadastro reserva de professores temporários para o ano letivo de 2026, com salários que chegam a R$ 10,2 mil.

Ao todo, são 12 editais abertos, com oportunidades em dez municípios do Estado, entre eles Campo Grande, Amambai, Paranaíba, Aquidauana, Cassilândia, Jardim e Naviraí. As vagas contemplam diversas áreas do conhecimento, como Direito, Letras, Dança, Pedagogia, Agronomia, Psicologia, Física, Química, História e Turismo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da UEMS, até as 13h. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova didática e avaliação de títulos, conforme os critérios estabelecidos em cada edital.

Os contratados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam entre R$ 2.515,14 e R$ 10.200,29, dependendo da área e da titulação do candidato.

Os processos seletivos terão validade para o ano letivo de 2026, podendo ser prorrogados por mais um ano. A UEMS recomenda que os interessados verifiquem atentamente o edital correspondente à unidade e área de interesse, já que os requisitos e cronogramas variam conforme o campus.