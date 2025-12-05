UFMS abre 434 vagas para transferência externa, refugiados e diplomados

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu 434 vagas em cursos de graduação presenciais para ingresso no primeiro semestre de 2026. As oportunidades são voltadas a estudantes que desejam transferência externa, estrangeiros com visto de refugiado, humanitário ou de reunião familiar, além de portadores de diploma.

As inscrições são gratuitas e seguem até 5 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet.

As vagas correspondem às chamadas vagas ociosas, identificadas a partir da diferença entre o número esperado de estudantes em cada curso e o total de alunos ativos. A oferta está distribuída em diferentes áreas do conhecimento e abrange unidades de Campo Grande e do interior.

Entre os cursos com oportunidades abertas estão Engenharia Física, Engenharia Civil, Sistemas de Informação, Enfermagem, Agronomia, Engenharia Florestal, Educação do Campo, Administração e diversas habilitações de Letras.

O processo seletivo estabelece prioridades para a ocupação das vagas. Primeiro, são analisadas inscrições de estudantes vindos de cursos de mesmo nome em outras instituições de ensino superior.

Depois, avançam candidatos de modalidades diferentes e áreas afins. Caso ainda restem vagas, elas são destinadas a estrangeiros com visto de refugiado ou humanitário, e, por fim, a portadores de diploma.

A documentação exigida varia conforme a modalidade. Para transferência, é necessário apresentar histórico escolar atualizado e comprovante de vínculo no segundo semestre de 2025.

Estrangeiros devem anexar comprovantes migratórios e nota do Enem, enquanto diplomados precisam enviar diploma ou certificado e histórico do curso superior concluído.

Todos os arquivos devem ser apresentados em PDF, legíveis e completos, conforme determina o edital.

O resultado preliminar será divulgado em 12 de janeiro, com três dias para recursos. O resultado final e a convocação para matrícula estão previstos para 16 de janeiro, também pelo portal institucional da universidade.

O edital com todas as regras, documentos obrigatórios e lista de vagas por curso está disponível para consulta no site da UFMS.

*Com informações da UFMS