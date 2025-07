UFMS abre concurso público com 57 vagas para professores em várias cidades

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu concurso público para preencher 57 vagas de professor do magistério superior em diversas cidades do Estado. As oportunidades abrangem áreas como Medicina, Enfermagem, Matemática, Letras, Ciências Biológicas, Engenharia, Psicologia, Direito e Administração.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Paranaíba, Chapadão do Sul, Nova Andradina e Ponta Porã. A carga horária varia entre 20 horas semanais e dedicação exclusiva, com salários que vão de R$ 3.090,43 a R$ 6.180,86, acrescidos de retribuição por titulação, que pode chegar a R$ 7.107,99, além de auxílio-alimentação entre R$ 500 e R$ 1.000.

As inscrições estarão abertas de 1º de agosto a 1º de setembro, exclusivamente pela internet, mediante pagamento de taxa de R$ 300. Pedidos de isenção poderão ser feitos entre 1º e 5 de agosto.

O processo seletivo terá três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos, esta última podendo incluir arguição de memorial. O concurso terá validade de um ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.