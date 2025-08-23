Veículos de Comunicação
Campo Grande

Oportunidade

UFMS abre edital para publicação de livros e materiais técnicos

Inscrições aceitam livros, traduções, poesia, contos e materiais técnico-científicos

Ana Lorena Franco

Inscrições também abrangem obras técnico-científicas - Foto: Arquivo RC67
Inscrições também abrangem obras técnico-científicas - Foto: Arquivo RC67

O edital Publica UFMS 2025 oferece oportunidade para escritores de todo Mato Grosso do Sul submeterem obras literárias e materiais digitais de divulgação técnico-científica para publicação pela Editora UFMS.

Podem participar professores, técnicos-administrativos e autores externos, com inscrição de livros, romances, contos, crônicas, novelas, poesias, dramaturgia, literatura infantojuvenil e traduções de obras estrangeiras para o português, ou de produções próprias para outros idiomas. Também são aceitos materiais como manuais, apostilas, guias e relatórios técnicos.

As obras devem estar vinculadas a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e passarão por análise de enquadramento, mérito, relevância e homologação pelo Conselho Editorial, considerando originalidade, clareza, organização, atualidade, relevância para a UFMS e para o Estado, vinculação aos ODS e conformidade com as normas da ABNT.

O resultado será divulgado em até 30 dias após a submissão, e a publicação da obra deverá ocorrer em até seis meses após a entrega do arquivo final. Os interessados podem utilizar recursos próprios ou provenientes de projetos e agências de fomento para a impressão do livro. Confira o edital aqui.

